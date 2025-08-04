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22:22, 4 августа 2025Мир

В США заявили о находящейся на последнем издыхании Украине

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ находятся на последнем издыхании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Украина долго не протянет.

По его словам, ситуация на фронте и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) критическая. Он подчеркнул, что украинские войска находятся «на последнем издыхании». Джонсон добавил, что по мере приближения конца текущего года положение ВСУ станет еще более безнадежным. «Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — отметил он.

Джонсон также указал на роль президента США Дональда Трампа в отсутствии прогресса по Украине из-за его заявлений и решений.

Ранее в США заявили, что число переданных Россией тел военных ВСУ показывает реальные потери в рядах армии Украины. По мнению эксперта, с самого начала конфликта Киев выдает свои потери за российские, а гораздо меньшие потери России — за украинские.

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