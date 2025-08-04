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07:08, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

Описаны последствия избиения жен мужьями для их детей

Психолог Кузнецова: Дети из семей с домашним насилием могут вырасти агрессорами
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom  

Жертвами побоев в российских семьях чаще всего становятся женщины, однако и для детей агрессия по отношению к их матерям является травмирующим фактором. Нездоровая атмосфера и жестокость, свидетелями которой они оказываются, могут привести у них к проблемам с психикой и повторению такой же модели поведения в будущих отношениях, заявила «Ленте.ру» психолог фонда «Мамины руки» Яна Кузнецова. О том, как побои мужей сказываются на детях, рассказали пережившие домашнее насилие россиянки.

Так, собеседница «Ленты.ру» Ольга рассказала, что, пристрастившись к азартным играм, ее супруг стал срывать злость на ней. Когда он избивал ее, то обвинял в том, что она якобы его довела. И, несмотря на то, что к детям он не применял физическую силу, они неоднократно становились свидетелями его жестокости по отношению к матери. Однажды, по словам Ольги, он на их глазах избил ее до такой степени, что она оказалась в больнице.

В результате пережитых событий дети собеседницы «Ленты.ру» начинали трястись и плакать при виде прохожих, напоминающих их отца-агрессора, и даже боялись выходить на улицу без нее. После расставания Ольги с мужем им пришлось посещать психолога и работать над своими травмами.

Другая собеседница «Ленты.ру» по имени Надежда, сын которой видел, как отец избивал ее, поделилась, что даже после расставания он поднимал на нее руку, а также настраивал мальчика против нее.

Однажды ребенок пришел и вовсе сказал, что бить женщин — это нормально, и что он будет бить и свою жену. Как он пообщается с отцом, так отношения у нас ухудшаются.

Надежда

Домашнее насилие влияет на детей, даже если агрессия не направлена напрямую на них, отмечает психолог фонда «Мамины руки» Яна Кузнецова. «В момент, когда ребенок видит, как избивают мать, он переживает чувство беспомощности и бессилия, — продолжает она. — Эти дети потом (...) становятся либо жертвами, либо агрессорами — в зависимости от того, сильный или слабый человек рядом». Психолог отметила, что иногда дети из семей с домашним насилием и вовсе отказываются от создания семьи.

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ЖЗЛ
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