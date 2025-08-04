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00:09, 4 августа 2025Бывший СССР

Военблогер высмеял утверждения о штурмующих Красноармейск женщинах и бойцах с костылями

Военблогер Рожин: На Украине сообщили о штурме Покровска бойцами ВС на костылях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный блогер Борис Рожин высмеял появившиеся в сети сообщения, будто командование Вооруженных сил (ВС) России массово кидает на штурм Красноармейска (украинской название Покровск) женщин и бойцов на костылях. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он назвал эти сведения «шокирующими» и добавил, что подобные «данные» распространяются в украинских пабликах.

3 августа сообщалось, что российская армия окружила Красноармейск с трех сторон, обстановка для ВСУ становится критичной. Успех российских войск достигается за счет истощения украинских оборонительных позиций и сильного растягивания фронта.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр рассказал о новой тактике российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, ВС РФ усилили давление на покровском, добропольском и новопавловском направлениях, применяя тактику «тотального просачивания» и заход в тыл диверсионных групп. Сырский также отметил, что российские войска пытаются прорваться в Красноармейск с помощью диверсионных и малых пехотных групп, однако пока им не удалось закрепиться.

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