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22:25, 4 августа 2025Россия

Военный эксперт объяснил позицию России по РСМД

Леонков: Запад так и не услышал предостережения Москвы по ракетам в Европе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Запад не услышал предостережения Москвы по ракетам в Европе, поэтому теперь Россия не ограничивает себя мораторием по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД). Позицию РФ объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Мы много раз предупреждали Запад по поводу их желания разместить ракетные комплексы РСМД в Европе. Они нас не услышали. Поэтому Российская Федерация более не считает себя связанной с этим договором и с ранее принятыми самоограничениями», — объяснил Леонков.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования. Для каждого конкретного решения Россия будет основываться на межведомственном анализе масштабов развертывания западных РСМД.

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