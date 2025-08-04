Военный эксперт объяснил позицию России по РСМД

Леонков: Запад так и не услышал предостережения Москвы по ракетам в Европе

Запад не услышал предостережения Москвы по ракетам в Европе, поэтому теперь Россия не ограничивает себя мораторием по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД). Позицию РФ объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Мы много раз предупреждали Запад по поводу их желания разместить ракетные комплексы РСМД в Европе. Они нас не услышали. Поэтому Российская Федерация более не считает себя связанной с этим договором и с ранее принятыми самоограничениями», — объяснил Леонков.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования. Для каждого конкретного решения Россия будет основываться на межведомственном анализе масштабов развертывания западных РСМД.