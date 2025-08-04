Военный высказался об эффекте от назначения нового главкома Воздушными силами ВСУ

Военный Дандыкин: В ВСУ идет тасовка кадров по личной преданности Зеленскому

Назначение новым командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко не имеет большого значения для ситуации на Украине, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее, 3 августа, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами ВСУ. До этого военачальник практически год исполнял обязанности командующего, приняв пост у генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в 2021 году.

Дандыкин отметил, что назначение Кривоножко принципиально не меняет ситуацию, потому что дела в украинской армии складываются не лучшим образом. По его словам, больший вес имеет командующий силами беспилотных сил украинской армии Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Идет тасовка кадров со стороны Зеленского по личной преданности. Очевидно, что они не найдут никакого ни Жукова, ни Покрышкина. Это уже не первый случай, когда назначают. Ну и самое главное, что назначают тех, кто не будет иметь свое мнение, а выполнит то, что сказано. Вот и все», — считает Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Олещук был уволен с поста командующего Воздушными силами ВСУ 30 августа 2024 года после крушения истребителя F-16 на территории Украины. Комментируя его отставку, Зеленский подчеркнул, что пришло «время выводов».