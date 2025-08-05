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23:45, 5 августа 2025Спорт

Футбольный судья умер во время прохождения тестов на выносливость

Экс-судья Чан Динь Тхинь умер во время прохождения тестов на выносливость
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший судья Международный федерации футбола (ФИФА) Чан Динь Тхинь умер в 43 года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Вьетнама.

Арбитр потерял сознание во время прохождения теста на выносливость. Отмечается, что ему нужно было пробежать четыре тысячи метров. Тхинь потерял сознание во время седьмого круга. Медики оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где скончался

Чан Динь Тхинь был арбитром ФИФА в 2019 году.

25 апреля футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае. 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.

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