Футбольный судья умер во время прохождения тестов на выносливость

Экс-судья Чан Динь Тхинь умер во время прохождения тестов на выносливость

Бывший судья Международный федерации футбола (ФИФА) Чан Динь Тхинь умер в 43 года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Вьетнама.

Арбитр потерял сознание во время прохождения теста на выносливость. Отмечается, что ему нужно было пробежать четыре тысячи метров. Тхинь потерял сознание во время седьмого круга. Медики оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где скончался

Чан Динь Тхинь был арбитром ФИФА в 2019 году.

25 апреля футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае. 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.