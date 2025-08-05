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15:58, 5 августа 2025Спорт

Газзаев раскритиковал засорение РПЛ легионерами

Газзаев: Многие клубы засоряют российский чемпионат легионерами среднего уровня
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал обилие легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Мы видим сегодня, что многие клубы засоряют наш чемпионат легионерами среднего уровня, которые, так сказать, не востребованы не только в своих странах, но и вообще нигде. И они занимают места наших российских молодых футболистов», — заявил Газзаев. Тренер призвал давать возможность играть молодым отечественным футболистам.

Газзаев поддержал стратегию «Локомотива», который ставит в основу российских игроков. «Можно сказать, что это действительно сейчас настоящий российский клуб», — заключил он.

Ранее главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось объясняться из-за 10 иностранцев на поле во время одного из матчей РПЛ. Специалист признался, что не видит в этом ничего плохого и правила не нарушает.

ЖЗЛ
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