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00:30, 5 августа 2025Из жизни

Найдено место хранения ветхозаветных скрижалей с десятью заповедями

В Израиле нашли место, где хранились библейские скрижали с заповедями
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom

В Израиле найдены руины сооружения, где, по мнению археологов, когда-то находился библейский Ковчег Завета — место хранения скрижалей с десятью заповедями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Команда исследователей под руководством доктора Скотта Стриплинга ведет раскопки на месте древнего города Силом. Ученым удалось обнаружить монументальное каменное строение железного века, которое по своим размерам и расположению соответствует описанию Скинии — переносного храма, где якобы хранилась легендарная реликвия.

Здание ориентировано с востока на запад и разделено в пропорции два к одному, что совпадает с ветхозаветным описанием. Рядом с руинами откопали более 100 тысяч костей животных, в основном овец, коз и коро, причем большинство костей взяты из правой стороне туши. Это соответствует другой части писания, где говорится, что именно правая часть животного предназнается для жертвоприношений.

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Ковчег завета исчезает из библейских повествований незадолго до разграбления Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Куда он делся и существовал ли в действительности, остается неизвестным. Поиски реликвии легли в основу фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В кино Ковчег обладал сверхъестественными свойствами.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом более полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.

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