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11:11, 5 августа 2025Наука и техника

Названа дата запуска российского спутника с мышами

ИМБП РАН: Спутник «Бион-М» № 2 планируется запустить 20 августа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Спутник «Бион-М» № 2 с живыми организмами — мышами, мухами и растениями — планируется запустить 20 августа. Соответствующую дату ТАСС назвал Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН).

«Запуск спутника "Бион-М" № 2 с космодрома Байконур намечен на 20 августа», — сказали в организации.

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В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах. Соответствующую аппаратуру получит биологический космический аппарат «Бион-М» № 2.

В январе директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович утверждал, что в марте ожидается запуск «Биона-М» № 2.

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