В Госдуме высказались о потерях при отказе Индии от российской нефти

Депутат Кравченко: Отказ Индии от российской нефти может привести к потерям

Отказ от российской нефти под давлением США может обернуться для Индии значительными финансовыми потерями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Индия, также как Китай выступают для нашей страны ключевыми стратегическими партнерами. Речь идет не только и не столько о торговле энергоносителями, а о стратегических направлениях, связанных с коллективной безопасностью, экспортом технологий, координацией развития финансовых систем и многим другим. Отказ Индии от закупок российской нефти под давлением США может обернуться для страны значительными финансовыми потерями. Российская нефть составляет значительную долю — от 35 до 45 процентов», — сказал Кравченко.

По его мнению, отказ от нефти из России повлечет существенные риски для экономики Индии, которой комфортно приобретать российские энергоресурсы. Он также выразил убеждение, что угрозы внешнеэкономического давления даже со стороны США не являются ключевым фактором, который определяет решения правительства Индии. Кравченко напомнил и о последствиях, к которым привел отказ от российской нефти, например, в европейских экономиках.

«Сотрудничество России и Индии носит стратегический характер по ряду направлений, убежден, что руководство Индии оценивает ситуацию в комплексе в контексте вектора развития долгосрочных отношений наших стран», — добавил депутат.

Во вторник, 5 августа, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.