В России назвали сигналом США снятие моратория на РСМД

Депутат Швыткин: Следующие шаги России по РСМД будут зависеть от Запада

Дальнейшие действия России после прекращения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования будут зависеть от стран Запада, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия не намерена в одностороннем порядке соблюдать принципы безопасности, которые могут нанести вред обороноспособности страны.

«Дальнейшие действия будут исходить из действий со стороны стран Запада и США в частности. То есть я не исключаю, что дальнейшие действия могут последовать после этого. Если США и страны Запада продолжат такую же политику и такие же действия по развертыванию [ракет], то, исходя из опасности, наша страна, конечно, предпримет дальнейшие действия в данном направлении», — сказал Швыткин.

Он напомнил, что США вышли из договора по РСМД в 2019 году. По его словам, сегодняшние события показывают, что ракеты подобного типа США и страны Европы разворачивают в Японии, на Филиппинах и в ряде других стран.

На мой взгляд, это сигнал США и странам Запада, что Россия не намерена в одностороннем порядке соблюдать те принципы безопасности, которые могут нанести вред обороноспособности нашей страны Юрий Швыткин депутат

Он подчеркнул, что дальнейшее соблюдение моратория либо заключение определенных договоренностей со странами Запада зависят от них самих.

«Если они будут стремиться к заключению данного договора, с которым, возможно, согласится наша страна, исходя из принципов соблюдения безопасности государств, то, может быть, будет возможно к этому возвратиться. На сегодняшний день, безусловно, эти предпосылки отсутствуют», — подытожил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у России больше нет ограничений по развертыванию РСМД наземного базирования. По его словам, Россия считает себя вправе, если возникнет такая необходимость, «принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги». Песков добавил, что анонсов касательно решений президента России Владимира Путина по развертыванию РСМД «ждать не стоит», поскольку сфера обороны и безопасности государства является «достаточно чувствительной и непубличной областью».

8 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соблюдение Москвой моратория на развертывание РСМД близится к своему логическому завершению. По словам дипломата, сейчас США при администрации Дональда Трампа намерены еще в больших масштабах наращивать деятельность по размещению соответствующих вооружений.

