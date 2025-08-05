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13:03, 5 августа 2025Россия

В России заявили о раздражении чиновников из-за «Русской общины»

Депутат МГД Медведев: Чиновники недовольны существованием «Русской общины»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские чиновники недовольны и раздражены деятельностью «Русской общины». Об этом заявил в Telegram депутат Московской городской думы Андрей Медведев.

По его словам, это обусловлено историческим опытом. «Российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться», — написал депутат.

Медведев заявил, что «Русская община» и ее консервативные идеи кажутся опасными некоторым чиновникам. Из-за этого у них появляется желание запретить движение, утверждает он.

Вместе с тем появление «Русской общины» стало закономерной реакцией на «поведение диаспор», отметил Медведев. Депутат добавил, что предсказывал такое развитие событий еще несколько лет назад.

Ранее блогер Юрий Подоляка осудил власти Челябинской области за отсутствие взаимодействия с «Русской общиной». Он связал это с тем, что долгие годы именно Челябинская область была одним из главных регионов по легализации иностранцев из Средней Азии.

ЖЗЛ
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