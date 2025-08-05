Жена бывшего главы Верховного суда Чечни выступила в суде с последним словом

Жена бывшего судьи Мусаева не признала вину в нападении на сотрудника ФСИН

Ранее осужденная Зарема Мусаева — жена бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — выступила в суде с последним словом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

Мусаева не признала вину, заявив, что она не нападала на сотрудника ФСИН. Кроме того, женщина попросила в случае обвинительного приговора не направлять ее в ту же колонию, где она находилась ранее.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусаевой стало известно в ноябре. Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание. Осужденная напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отрицает эти обвинения — она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У женщины инсулинозависимый диабет второго типа.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.