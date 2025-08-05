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15:55, 5 августа 2025Силовые структуры

Жена бывшего главы Верховного суда Чечни выступила в суде с последним словом

Жена бывшего судьи Мусаева не признала вину в нападении на сотрудника ФСИН
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Ранее осужденная Зарема Мусаева — жена бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — выступила в суде с последним словом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

Мусаева не признала вину, заявив, что она не нападала на сотрудника ФСИН. Кроме того, женщина попросила в случае обвинительного приговора не направлять ее в ту же колонию, где она находилась ранее.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусаевой стало известно в ноябре. Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание. Осужденная напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отрицает эти обвинения — она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У женщины инсулинозависимый диабет второго типа.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.

ЖЗЛ
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