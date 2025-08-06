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04:42, 6 августа 2025Наука и техника

Первые Apple Watch признали устаревшими

Умные часы Apple Watch Series 1, вышедшие в 2016 году, признали устаревшими
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / GettyImages

Корпорация Apple признала устаревшими умные часы Apple Watch Series 1. На это обратило внимание издание iDrop News.

Часы Apple Watch Series 1 вышли в 2016 году. В компании заявили, что перестают оказывать поддержку пользователей модели и осуществлять гарантийный и постгарантийный ремонт носимого гаджета.

Журналисты медиа объяснили, что, несмотря на название, Series 1 не были самыми первыми часами от Apple. Дебютная модель часов вышла вместе со смартфонами линейки iPhone 6 в 2014 году, но через два года фирма обновила это устройство. Новому девайсу снова дали название Series 1, а самые первые часы получили условное наименование Series 0.

В материале говорится, что Series 1 получили OLED-дисплей, мощный для того времени процессор Apple S1P и 512 мегабайт оперативной памяти. В отличие от Series 0, новая модель выпускалась только в алюминиевом корпусе. Так, в линейке Watch Series 0 был премиальный гаджет с корпусом из 18-каратного золота за 10 тысяч долларов, или около 800 тысяч рублей.

Актуальная линейка смарт-часов Apple состоит из моделей Apple Watch 10, Watch Ultra 2 и Watch SE 2.

Ранее известный инсайдер под ником MysteryLupin рассказал, что корпорация Samsung приготовилась выпустить недорогой смартфон серии Galaxy. Сообщается, что Galaxy S25 FE окажется конкурентом Apple iPhone 16e.

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