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05:00, 6 августа 2025Из жизни

Медведь вцепился в лицо 19-летней девушке

Kashmir Reader: В Индии соседи спасли 19-летнюю девушку от медведя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ondrej Prosicky / Getty Images

В Индии жители союзной территории Джамму и Кашмир спасли 19-летнюю девушку от набросившегося на нее медведя. Об этом сообщает Kashmir Reader.

Инцидент произошел 2 августа в деревне Лоуран-Топ. Как только юная селянка вышла из дома, на нее тут же набросился медведь. Зверь укусил индианку за ноги и вцепился ей в лицо.

На крики девушки прибежали соседи. Им удалось отбить ее у медведя, а его загнать обратно в ближайший лес. После этого пострадавшую доставили в больницу. Она получила травмы ног и головы. Позже девушку перевели в клинику города Джамму, так как ей потребовалось специализированное лечение.

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