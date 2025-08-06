Медведь вцепился в лицо 19-летней девушке

Kashmir Reader: В Индии соседи спасли 19-летнюю девушку от медведя

В Индии жители союзной территории Джамму и Кашмир спасли 19-летнюю девушку от набросившегося на нее медведя. Об этом сообщает Kashmir Reader.

Инцидент произошел 2 августа в деревне Лоуран-Топ. Как только юная селянка вышла из дома, на нее тут же набросился медведь. Зверь укусил индианку за ноги и вцепился ей в лицо.

На крики девушки прибежали соседи. Им удалось отбить ее у медведя, а его загнать обратно в ближайший лес. После этого пострадавшую доставили в больницу. Она получила травмы ног и головы. Позже девушку перевели в клинику города Джамму, так как ей потребовалось специализированное лечение.

Ранее сообщалось, что в США медведь напал на жительницу штата Аляска и ее собаку. Инцидент произошел утром в субботу на тропе Барбара Фолc в городе Анкоридж.