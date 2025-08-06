Моргенштерн похвастался результатами лечения от зависимостей

Рэпер Моргенштерн заявил, что не употреблял алкоголь более 200 дней

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) поделился результатами лечения от зависимостей. Публикацию артист разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня сегодня юбилей: 200 дней без алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина», — заявил рэпер. Он добавил, что советует всем поклонникам бросать вредные привычки.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники и сообщил, что начал проходить лечение. Он рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.

В июне артист обратился к поклонникам после выхода из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев.