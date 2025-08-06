Москвичам пообещали летнее тепло

Синоптик Леус: В столице в среду до плюс 27 градусов

В Москве в среду, 6 августа, ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Прогнозом поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Столичный регион окажется под влиянием северной периферии антициклона, который сформирует преимущественно солнечную и сухую погоду, с температурой на 2-3 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха в столице ожидается на уровне плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В четверг, 7 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой, ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 19-21 градус.

Ранее москвичей и жителей Петербурга предупредили, что погода изменится в лучшую сторону среду, 6 августа.