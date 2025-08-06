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12:44, 6 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о мощных метеорных потоках

Физик Кравченко: Москвичи могут наблюдать мощные метеорные потоки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Moscow Planetarium / X / Globallookpress.com

Жители Москвы получили возможность понаблюдать за мощным метеорным потоком. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам ученой, сейчас высокую активность набирает один из самых сильных метеорных потоков года – Персеиды. Это явление длится с 17 июля по 24 августа, а его пик наблюдается с 9 по 15 августа. Ближе к этому периоду можно будет наблюдать максимальное количество метеоров: в ночи с 12 августа на 13 августа и с 13 августа на 14 августа — до 100 метеоров в час.

Метеорный поток можно увидеть без специального оборудования. Метеоры будут появляться по всему небу, однако самые длинные из них — в южной части. «Самые яркие метеоры будут видны даже из города, но, чтобы в полной мере насладиться зрелищем, лучше уехать подальше от городской засветки, на несколько десятков километров от крупных населенных пунктов», — посоветовала Кравченко.

Ранее москвичи увидели в небе облака-мамматусы, которые возникают нечасто и отличаются мешковатой формой. Явление обусловлено резкими перепадами температуры.

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