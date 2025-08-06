Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Брянской области

Появились кадры из атакованной беспилотниками ВСУ Брянской области

В сети появились кадры из Брянской области, которая была атакована со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден черный дым от пожара, который поднимается в небо. Звуков взрывов или пролетающих мимо дронов на ролике нет.

ВСУ атаковали Брянскую область в ночь на среду, 6 августа. Жители Брянска тогда сообщали о массированном налете на город и звуках работы ПВО. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, ночью над Брянской областью сбили 16 дронов. Также под удар попали Ростовская, Воронежская и Орловская области, а также Крым.