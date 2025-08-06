Премьер Индии Моди впервые с 2019 года посетит Китай

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с 2019 года посетит Китай в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что является неожиданным событием в двусторонних отношениях. Об этом сообщает NDTV.

Саммит организации пройдет с 31 августа по 1 сентября. Предполагается, что Моди может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что глава индийского правительства хочет приложить максимальные усилия к нормализации отношений с Китаем.

Отношения Индии и Китая находятся в трудном состоянии. Одним из поводов для напряжения являются территориальные споры в районе Гималайских гор, где в 2020 году произошло вооруженное столкновение между войсками двух стран. После этого инцидента в Нью-Дели взяли курс на развитие отношений с США, совместных военных учений и форматов безопасности, таких как QUAD.

На фоне угроз администрации президента США Дональда Трампа Индии из-за закупок российской нефти, Моди предпринимает попытку нормализовать отношения с Китаем.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» индийский политолог, научный сотрудник Международного фонда Вивекананды, эксперт клуба «Валдай» Правеш Кумар Гупта отметил, что угрозы Индии из-за продолжения импорта российской нефти говорят о двойных стандартах Запада, который продолжает закупать многие товары у Москвы.