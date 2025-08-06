Продавцы из страны БРИКС хлынули на российские маркетплейсы

РИА Новости: Число продавцов из КНР на российских маркетплейсах выросло в 2 раза

На российских маркетплейсах за год стало в два раза больше продавцов из Китая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на T-Data.

Чаще всего торговцы из КНР регистрируются как ООО, в то время как их коллеги из других стран предпочитают формат ИП. Кроме того, исследование показало, что, несмотря на замедление роста в новогодний период, уже в первый месяц весны темпы роста количества китайцев восстановились и достигли в среднем плюс семь процентов месяц к месяцу.

В конце июля этого года Федеральную антимонопольную службу призвали обратить внимание на слишком большие скидки на товары, которые продаются на маркетплейсах. Такое поведение некоторые эксперты считают нерыночным и видят его цель не в повышении доступности товаров для населения, а в демпинге и снижении уровня конкуренции.

В июне Европейская комиссия обвинила китайскую торговую площадку AliExpress в том, что та нарушила свои обязательства по борьбе с распространением нелегальной продукции, и пригрозила ей большим штрафом.