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18:04, 6 августа 2025Россия

Рассуждавшая о выгоде отправки мужа на СВО россиянка похвалилась купленной бойцам колбасой

RT: Жительница Тюмени заявила о доказательствах ее подставы с видео об СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жительница Тюмени, со смехом рассуждавшая о выгоде отправки мужа на специальную военную операцию (СВО), заявила о наличии у нее доказательств подставы. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По словам россиянки, неназванная ей женщина сама призналась в содеянном. В каком виде эти доказательства будут представлены, она не уточнила. «Эта девочка все нарезала, обрезала, она сама это говорит. С этим она и спалилась, что сама призналась в этом. А потом я пойду и напишу [заявление] на клевету», — сказала она.

Кроме того, россиянка подчеркнула, что помогает российским военнослужащим. «Я, ***** [кстати], лично от себя подарила им колбасу и сказала: "Это из Тюмени чисто твой вот подарок"», — похвалилась она.

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Резонансный ролик, на котором жительница Тюмени перечисляет плюсы отправки мужа на СВО, распространился по сети 5 августа. На записи женщина поясняет, что намерена оформить на участника спецоперации своих детей, получив единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, а затем ежемесячные переводы.

Позже выяснилось, что речь идет о сожителе россиянки. При этом она официально состоит в браке с другим мужчиной, который отбывает наказание в тюрьме — с ним женщина собирается развесить, выйдя замуж за будущего участника СВО.

ЖЗЛ
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