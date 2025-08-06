Россиян предупредили об опасности со стороны соседней страны

Военкор Сладков: Финны ждут своего часа, чтоб укусить Россию

Финляндия ждет своего часа, чтобы «укусить» Россию. Такое предупреждение озвучил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Так военкор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о приближении крайнего срока прекращение огня, о котором ранее говорил его американский коллега Дональд Трамп.

«Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют, финны реально ждут своего часа, чтоб укусить», — написал он.

Военкор добавил, что судьба России — жить среди подобных соседей, которые хотят ворваться и грабить.

Ранее Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. В телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп говорил, что кризис ужасен и должен закончиться.