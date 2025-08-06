Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 6 августа 2025Россия

Россиян предупредили об опасности со стороны соседней страны

Военкор Сладков: Финны ждут своего часа, чтоб укусить Россию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Финляндия ждет своего часа, чтобы «укусить» Россию. Такое предупреждение озвучил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Так военкор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о приближении крайнего срока прекращение огня, о котором ранее говорил его американский коллега Дональд Трамп.

«Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют, финны реально ждут своего часа, чтоб укусить», — написал он.

Военкор добавил, что судьба России — жить среди подобных соседей, которые хотят ворваться и грабить.

Ранее Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. В телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп говорил, что кризис ужасен и должен закончиться.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Зеленский встретился с первым вошедшим в Курскую область полком ВСУ

    Группа иностранных детей приехала на отдых в российский регион

    На волнующие Запад военные учения России и Белоруссии прибыли первые военные

    Поймана огромная крыса величиной с кошку

    Врач предупредила о смертельной опасности тренда на поедание сливочного масла

    Россиян предупредили об опасности со стороны соседней страны

    Индия отреагировала на новые пошлины Трампа

    Определен скрытый фактор усиления хронической боли

    Администратора российского интернет-канала заподозрили в распространении порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости