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10:35, 6 августа 2025Путешествия

Россиянам предложили дешевые туры в популярные пляжные страны в августе

АТОР: Россиянам предложили дешевый отдых в Турции, Египте и Таиланде в августе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Отдыхающим из разных регионов России предложили дешевые туры в популярные пляжные страны в августе. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты подобрали путевки, которые предполагают вылет прямиком из родного города. К примеру, для жителей Екатеринбурга есть путевки на двоих в Турцию за 111 тысяч рублей, в ОАЭ за 115 тысяч рублей, а в Египет за 118 тысяч рублей. А петербуржцам предлагают туры в Турцию за 113 тысяч рублей, а в Египет за 117 тысяч рублей.

Из Сочи можно дешево отправиться в Турцию, ОАЭ и Египет (от 87 до 121 тысячи рублей на двоих), а из Самары — в ОАЭ, Египет и Таиланд (от 109 до 146 тысяч рублей на двоих).

Ранее сообщалось, что российские туристы могут отдохнуть в Турции, ОАЭ и Египте от 80 тысяч рублей на двоих. Уточнялось, что эти туры в популярные пляжные страны подойдут тем, кто хочет увидеть море и готов жить в недорогих гостиницах.

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