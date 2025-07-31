Россиянам предложили туры в популярные пляжные страны за 80 тысяч рублей на двоих

АТОР: В Турции и ОАЭ отдых для россиян обойдется в 80-85 тысяч рублей на двоих

Российские туристы могут отдохнуть в Турции, ОАЭ и Египте от 80 тысяч рублей на двоих. На такие предложения туроператоров обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что эти туры в популярные пляжные страны подойдут тем, кто хочет увидеть море и готов жить в недорогих гостиницах. Дешевле всего обойдется отпуск в Турции по системе «все включено» — от 79 тысяч рублей, в ОАЭ (включены завтраки) — от 84,9 тысячи рублей, в Египте («все включено») — от 85 тысяч рублей, в Китае (Хайнань) с включенными завтраками— от 114 тысяч рублей, в Таиланде (включены завтраки) — от 143 тысяч рублей.

При этом вылететь нужно будет с 1 по 10 августа, а отдых займет 7-9 ночей.

Ранее туристка отправилась на отдых в Египет, осталась разочарована и призналась подписчикам в соцсетях, что не могла дождаться отъезда домой. Тревел-блогерша Пенни Уро из Великобритании вместе с ребенком и компанией друзей остановилась в пятизвездочном отеле Movenpick в Хургаде.