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03:49, 6 августа 2025Путешествия

Россияне и украинцы стали меньше ссориться на курортах в Турции

«Страна.ua»: Россияне и украинцы стали меньше ссориться на курортах в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россияне и украинцы стали меньше ссориться на курортах в Турции, об этом пишет «Страна.ua».

Отельеры и турагенты рассказали, что иногда конфликты происходят, но это скорее единичные случаи, в отличие предыдущих лет. В том же время, по наблюдениям сотрудников курортов, россияне и украинцы стараются не контактировать, чаще просто игнорируют друг друга.

Менеджер одного из отелей в Анталье Мурат рассказал, что раньше российские туристы могли демонстративно покинуть вечернее шоу из-за выступления украинцев, а украинские посетители жаловались на то, что персонал с ними разговаривает на русском языке. Он отметил, что 80 процентов гостей — россияне, а среди персонала граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии — они почти все знают русский язык. Россиян в Турции отдыхает в разы больше, чем украинцев: в прошлом году страну посетило более шести миллионов россиян и около 800 тысяч украинцев, пишет издание.

«Люди приехали отдыхать, а не ссориться. Бывают какие-то единичные случаи мелких споров, но до серьезных конфликтов не доходит», — добавил гид из Антальи Серкан Актан.

Ранее сообщалось, что две пары пассажиров из Украины и Казахстана подрались на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines. Ссора, возникшая из-за политических разногласий между украинцами и «пророссийски настроенными» казахстанцами, быстро переросла в драку.

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