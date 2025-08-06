Рогов: Зеленский назвал курскую операцию особенной, чтобы его не окунули в лужу

Председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию в Курской области особенной. Его цитирует «Ридус».

Военный эксперт отметил, что курская авантюра стала катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на то, что в регион попали отборные подразделения ВСУ, потери украинской армии огромны.

«Вторжение в Курскую область обернулось для Киева значительными территориальными потерями. Сегодня Зеленский рассказывает об операции в Курской области как о чем-то особенном, чтобы перехватить повестку. В противном случае в честь годовщины данного позора тему оседлает кто-то другой, а Зеленского окунут в зловонную лужу, которую он сделал, позарившись на Курскую область», — объяснил Рогов.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять.

При этом депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая признала, что курская операция окончилась трагедией для Украины.

