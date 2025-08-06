Курская беженка Ушкалова рассказала о встрече с солдатом ВСУ, убившим ее соседку

В первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жительница приграничного поселка Малая Локня встретила украинского солдата, убившего ее соседку. Об этом беженка Валентина Ушкалова, пережившая оккупацию и отправку в украинские Суммы, рассказала «Ленте.ру».

По словам 70-летней женщины, они с супругом прятались на соседнем огороде, но в тот день она зашла к себе домой, чтобы покормить собаку и отдохнуть. Солдаты ВСУ подошли к дому, обстреляли здание из автомата и пристрелили собаку. После этого к ней зашли несколько вооруженных бойцов с синими повязками на руках. Они не стали нападать на женщину и сказали, что просто хотят попить. Валентина предложила им квас.

Допив, командир показал на стоявшего рядом солдата и сказал: «Вчера этот долбанутый вашу соседку убил». «Вы же клялись женщин не трогать!», — ответила ему Валентина. «Да он контуженый. Я б ему сам голову открутил», — сказал командир.

Через некоторое время он вернулся и сказал Валентине убрать все еще лежавший во дворе труп соседки, чтобы его не растащили собаки. Когда женщина отказалась, ей пригрозили расправой. В результате россиянке пришлось вместе офицером оттащить тело знакомой в баню.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона. Согласно официальным данным, жертвами украинских военных стали более 330 мирных жителей, еще более 550 человек пострадали.