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10:21, 6 августа 2025Экономика

Стали известны даты проведения ПМЭФ-2026

Страной — гостем ПМЭФ в 2026 году станет Саудовская Аравия
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2026 году с 3 по 6 июня. Об этом сообщил Фонд Росконгресс.

Уточняется, что форум состоится в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики и традиционно окажется ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом. Страной — гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия.

Как отмечалось в пресс-релизе по итогам форума в текущем году, его посетили более 24,2 тысячи участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий, включая Россию. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Индонезии и Китая и насчитывали более 260 и 250 человек соответственно.

В июне, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, президент Индонезии Прабово Субианто объяснил, почему в стране не хотят выбирать между социализмом и капитализмом, а его российский коллега Владимир Путин рассказал о ситуации в отечественной экономике и о том, что представления о ней как об исключительно сырьевой устарели.

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