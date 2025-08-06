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10:44, 6 августа 2025Спорт

Стало известно о лудомании у лучшего бомбардира РПЛ

Shot: Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков страдает лудоманией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков страдает лудоманией. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, именно с лудоманией нападающего связано решение московского «Локомотива» отправить его в аренду в Самару. Уточняется, что Раков, получая около миллиона рублей в месяц в московском клубе, делал ставки и обращался за микрозаймами.

Кроме того, окружение Ракова говорит о том, что он занимал деньги и у них. Аренда в «Крылья Советов», по информации Shot, связана с желанием руководства перевоспитать игрока.

В нынешнем сезоне Раков провел три матча в Российской премьер-лиге. Он забил четыре мяча и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

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