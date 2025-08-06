Стало известно об убыточном бизнесе жены Диброва

Страсти: Полина Диброва владеет убыточным бизнесом по растениеводству

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина владеет убыточным бизнесом по растениеводству. Об этом стало известно «Страстям».

Диброва имеет долю в компании ООО «Форзиция», которая предоставляет услуги в области растениеводства. С 2023 года организация терпит убытки: только в 2023 году они составили 1,1 миллион рублей. В 2024 году убытки удалось сократить до 91 тысячи рублей.

Отмечается, что компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных дел.

Ранее сообщалось, что Дибров решил лишить супругу недвижимости. Так, телеведущий намерен не делить имущество пополам, а целиком забрать себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе стоимостью примерно 750 миллионов рублей.

Развод пары будет происходить в суде, так как они воспитывают несовершеннолетних детей Александра, Федора и Илью.

Телеведущий разводится с супругой после 16 лет брака.