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12:08, 6 августа 2025Экономика

Стало известно об убыточном бизнесе жены Диброва

Страсти: Полина Диброва владеет убыточным бизнесом по растениеводству
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина владеет убыточным бизнесом по растениеводству. Об этом стало известно «Страстям».

Диброва имеет долю в компании ООО «Форзиция», которая предоставляет услуги в области растениеводства. С 2023 года организация терпит убытки: только в 2023 году они составили 1,1 миллион рублей. В 2024 году убытки удалось сократить до 91 тысячи рублей.

Отмечается, что компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных дел.

Ранее сообщалось, что Дибров решил лишить супругу недвижимости. Так, телеведущий намерен не делить имущество пополам, а целиком забрать себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе стоимостью примерно 750 миллионов рублей.

Развод пары будет происходить в суде, так как они воспитывают несовершеннолетних детей Александра, Федора и Илью.

Телеведущий разводится с супругой после 16 лет брака.

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