Трамп рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Уиткоффа

Трамп заявил, что проинформировал союзников о встрече Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проинформировал европейских союзников о прошедшей встрече российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников», — заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул, что союзники США едины во мнении о необходимости завершения боевых действий на Украине.

6 августа завершились переговоры президента России Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Кремле, встреча длилась около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.