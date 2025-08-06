В Белом доме заявили о желании России встретиться с Трампом

Белый дом: Россия изъявила желание провести встречу с Трампом

Российские власти изъявили желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN.

«Русские выразили желание встретиться с президентом Трампом. Он открыт для встречи как с президентом [России Владимиром] Путиным, так и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — сказала она.

Левитт также подчеркнула, что Трамп хочет «скорейшего окончания жестокой войны» на Украине.

Ранее о желании Путина встретиться с Трампом сообщил телеканал Fox News. После того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту. Трамп уточнил, что встреча сможет состояться уже на следующей неделе.