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14:46, 6 августа 2025Бывший СССР

В МИД высказались о влиянии вторжения в Курскую область на Зеленского

Мирошник: Авантюра ВСУ в Курской области станет приговором для Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области станет приговором для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Вся цель (расследования преступлений ВСУ - прим. "Ленты.ру") заключается в том, чтобы именно курская авантюра для Зеленского, для его режима стала приговором», — рассказал дипломат.

Он также заявил, что результаты расследований преступлений украинской армии будут доступны всему миру. Российские ведомства, отмечает Мирошник, сделают все, чтобы подлинные данные об этом были доступны всем, кто готов открыто смотреть на них.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. Об этом он заявил в годовщину начала нападения.

ЖЗЛ
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