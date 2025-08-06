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12:06, 6 августа 2025Бывший СССР

В России подсчитали число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

Мирошник: Жертвами действий ВСУ в Курской области стали 350 мирных жителей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Жертвами действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали 350 мирных жителей, а свыше тысячи людей получили ранения или увечья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что данная оценка является минимальной, так как говорить об итоговых оценках «курской авантюры» пока рано. Дипломат добавил, что не менее 30 мирных жителей региона против своей воли находятся на территории Украины, куда были перемещены без своего согласия.

Он добавил, что сейчас российские следственные органы возбудили свыше 600 уголовных дел, связанных с действиями украинских военных в приграничном регионе.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливали жителей Часова Яра, пытавшихся покинуть город. Он подчеркнул, что об этом рассказали выбравшиеся из города гражданские.

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