ВСУ обвинили в расстрелах эвакуирующихся из Часова Яра гражданских

Мирошник: Бойцы ВСУ расстреливали эвакуирующихся из Часова Яра граждан

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали граждан, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра на подконтрольной российским войскам территории. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Этому (эвакуации — прим. «Ленты.ру») активно противодействовали украинские боевики, расстреливая людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Этих свидетельств у нас на сегодняшний день десятки», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что не может назвать точную цифру уничтоженного украинскими войсками гражданского населения в городе. По его словам, это станет возможно лишь после проведения устных опросов населения и эксгумации тел из захоронений. По его словам, в настоящий момент в распоряжении российской стороны находятся устные свидетельства людей, вырвавшихся из Часова Яра.

Минобороны России сообщило о взятии Часова Яра 31 июля. Отмечается, что установить контроль над городом удалось бойцам Южной группировки войск.