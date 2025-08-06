Живший в США блогер рассказал о тоске по одному российскому продукту

Блогер Амиран Сардаров заявил, что в США ему не хватало российской колбасы

Вернувшийся в Россию из США блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», заявил, что в Америке ему сильно не хватало российской колбасы. О тоске по этому продукту он рассказал в видео, доступном во «ВКонтакте».

«Там [в США] колбаса и наша колбаса очень сильно отличаются. Это вообще не колбаса, а другое что-то на вкус радикально», — объяснил Сардаров. По словам блогера, во время жизни в Америке он ходил за этим продуктом в маленькие русские магазины.

Ранее российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался на то, что в провинциальных городах США сложно найти заведения с полезной едой. Он описал блюда в кафе американского города Джексон фразой «жареное, с соусом, накиданное как свиньям в тарелку».

Перед этим стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, оценил еду в этой стране словами «в России вкуснее в миллион раз». При этом юморист отметил, что в США есть много вкусных продуктов, которых нет в России.

