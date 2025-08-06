Звезде «Битвы экстрасенсов» удалили легкое

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова заявила, что ей удалили легкое

Участница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала об операции на легком. Историей она поделилась в подкасте блогерши Наташи Гасанхановой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Кузнецова вспомнила об операции, когда рассказывала о том, что под ее опекой находятся дети из детского дома. «Раньше, до того, как мне удалили легкое, я ездила играть с детьми фактически каждые выходные», — рассказала экстрасенс. Другие подробности операции звезда проекта не привела.

В 2021 году Кузнецова рассказала, что у нее обнаружили рак легких. Она объяснила, что злокачественную опухоль выявили, когда проводили профилактический осмотр гортани. По словам участницы шоу, ей провели длительную и тяжелую операцию, после которой ей потребовалась сложная реабилитация.

В 2019 году звезда проекта заявила, что перенесла около 300 операций из-за проблем с горлом. По ее словам, вылечить заболевание не получится никогда.