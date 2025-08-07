Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:39, 7 августа 2025Ценности

55-летняя Наоми Кэмпбелл в откровенном бюстгальтере потренировалась в спортзале

Супермодель Наоми Кэмпбелл в черном бюстгальтере потренировалась в спортзале
Мария Винар

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенном виде потренировалась в спортзале. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в черных облегающих лосинах с фиолетовыми и серыми полосами. Кроме того, она позировала перед зеркалом в спортивном бюстгальтере с тонкими бретелями, который подчеркивал ее грудь. Также на размещенном кадре видно, что знаменитость распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотую цепь с двумя кулонами и браслеты.

Фото: @sevenwellness

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице. Тогда супермодель запечатлели на пляже в ярко-розовом бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Кремль раскрыл сроки встречи Путина и Трампа

    Путешествия с легкостью. Где бюджетно отдохнуть на Северо-Западе?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости