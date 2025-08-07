55-летняя Наоми Кэмпбелл в откровенном бюстгальтере потренировалась в спортзале

Супермодель Наоми Кэмпбелл в черном бюстгальтере потренировалась в спортзале

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенном виде потренировалась в спортзале. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в черных облегающих лосинах с фиолетовыми и серыми полосами. Кроме того, она позировала перед зеркалом в спортивном бюстгальтере с тонкими бретелями, который подчеркивал ее грудь. Также на размещенном кадре видно, что знаменитость распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотую цепь с двумя кулонами и браслеты.

Фото: @sevenwellness

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице. Тогда супермодель запечатлели на пляже в ярко-розовом бикини.