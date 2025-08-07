Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

Shot: Спасатели экстренно вывели туристов из моря в Бодруме из-за акул

Акулы приплыли к берегу популярного у россиян турецкого курорта Бодрум и напугали туристов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что из-за появления хищников спасатели экстренно вывели отдыхающих из моря. Россияне, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали журналистам, что акул, которые оказались рядом с людьми, заметили с дрона.

Туристы подождали на берегу, пока хищники уплывут, а позже снова пошли купаться.

Ранее акулу заметили на другом популярном курорте в Турции — Аланье. Отдыхавшая там россиянка сняла ее на видео и сообщила о произошедшем спасателю.

