16:25, 7 августа 2025

Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

В Великобритании говорящий попугай выдал 15 бандитов
Кадр: lancashiretelegraph.co.uk

В Великобритании 15 наркоторговцев посадили в тюрьму на срок, в сумме превышающий 103 года. Об этом сообщает издание Lancashire Telegraph.

Преступная группировка промышляла сбытом наркотиков в городе Блэкпул. Главарем банды был 35-летний Адам Гарнетт, который руководил ей из тюремной камеры. Сотрудники полиции изъяли у бандитов крупную сумму наличных, различные наркотики, а также мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступлений.

Банду выдал проболтавшийся попугай, который жил у девушки главаря. На ее телефоне нашли видео, на которых она учит говорящую птицу говорить «два за 25». Эти слова, как утверждает издание, представляют собой жаргон, распространенный у британских наркоторговцев. Что они значат, не уточняется.

На других записях тот же попугай играет с деньгами, добытыми незаконным путем. Кроме того, у девушки было видео, на которых сняты килограммовые брикеты с кокаином. Еще одной уликой стали заметки с телефона одного из сообщников Гарнетта. Он записывал информацию о сделках и ценах на наркотики.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники полиции допросили попугая. Они надеялись получить подсказку о местонахождении члена алкомафии, но птица не выдала хозяина.

