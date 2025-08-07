Мир
17:11, 7 августа 2025Мир

На Западе заявили о желании Китая помешать миру на Украине

Telegraph: Китай хочет ослабить Россию и США в ходе конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Руководство Китайской народной республики (КНР) хочет максимально ослабить Россию и США благодаря затяжному конфликту на Украине. Об этом заявила бывший аналитик Разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для The Telegraph.

«Логику Пекина можно проиллюстрировать следующей китайской поговоркой: "Пока два тигра яростно сражаются в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, глядя вниз и ожидая, чем все это кончится"», — высказалась эксперт.

По мнению Коффлер, Китай сотрудничает с Россией в сфере экономики и технологий для ослабления военного потенциала США. Аналитик увидела мотив Пекина в максимальном истощении запасов американского оружия на случай возможного конфликта с Вашингтоном из-за Тайваня. Она также предположила заинтересованность председателя КНР Си Цзиньпина в максимальном затягивании конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И назвал начало переговоров России и Украины решающим этапом для урегулирования противостояния. По его словам, стороны конфликта сделали важный шаг вперед.

