В России связали тренировки ВВС США с Рамзаном Кадыровым

Военблогер Кирилл Федоров связал тренировки ВВС США с главой Чечни Кадыровым

Военблогер Кирилл Федоров связал тренировки Военно-воздушных сил (ВВС) США с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Это следует из публикаций Федорова в Telegram.

Первый пост блогера был посвящен планам ВВС США закупить несколько автомобилей Tesla Cybertruck, которые военные будут использовать в качестве мишеней для отработки ударов высокоточными боеприпасами. Федоров подчеркнул, что планы американских летчиков использовать эти авто в качестве мишеней связаны с тем, что «в будущем на них могут ездить неустановленные противники».

Следующий пост Федорова, опубликованный как ответ на первый, был посвящен самому Кадырову. Блогер выложил снимок, на котором глава Чечни запечатлен на багажнике Cybertruck, оборудованного крупнокалиберным пулеметом.

Кадыров рассказывал о «подаренном» Илоном Маском Cybertruck в августе 2024 года. Глава Чечни сказал, что этот автомобиль будет отправлен на спецоперацию и пригодится российским военным.

Позже Кадыров признался, что слова о «подарке» были шуткой.