Дачникам-пенсионерам назвали возможность сэкономить

Сенатор Епифанова: Пенсионер с дачей может сэкономить на уплате налога на землю

Российские пенсионеры, которые владеют дачными участками, могут экономить на уплате земельного налога — для них на федеральном уровне предусмотрены льготы. О такой возможности рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова в разговоре с RT.

Эксперт отметила, что налог на землю для пенсионеров не взимается с площади до шести соток, а в случае, если участок больше — начисляется лишь на ту часть, которая превышает это количество. «По имущественному налогу льготы также предусмотрены: пенсионеры освобождаются от налога на одну постройку каждого типа (жилой дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка) при условии, что площадь не превышает 50 квадратных метров. Если здание официально не оформлено, желательно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать возможных проблем в будущем», — поделилась информацией политик.

Парламентарий уточнила, что снижение налоговой нагрузки предусмотрено и для предпенсионеров — женщин от 55 лет и мужчин от 60. Для этого им нужно обратиться с соответствующим заявлением в налоговую инспекцию, поскольку без официального запроса льготы действовать не будут. Дополнительные льготы в ряде регионов страны, такие как полное освобождение от земельного налога, добавила Епифанова, могут распространяться на ветеранов и почетных граждан. Спросить об их наличии она порекомендовала в местных органах соцзащиты.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести налоговый вычет за аренду жилья. Такую идею предложили в Совете Федерации.