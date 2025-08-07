Девушка попалась на кладбище с коробкой тротила для подрыва здания ФСБ России

Суд дал 18 лет девушке, готовившей подрыв здания ФСБ в Запорожской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 20-летней жительнице Мелитополя Дарье Кулик, готовившей теракт по указанию украинской спецслужбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая получила 18 лет заключения за терроризм. Из приговора следует, что летом 2023 года с девушкой через мессенджер связался незнакомец, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. По его указанию она собирала информацию о размещенных в Мелитополе российских войсках. Затем она сфотографировала здание управления ФСБ России по Запорожской области и отправила украинскому куратору.

Позже она заготовила компоненты для изготовления коктейлей Молотова. Кулик получила данные тайника на Братском кладбище, откуда забрала коробку с тротилом весом 1,2 килограмма, уточнили «Ленте.ру» в ростовском управлении Следственного комитета России. Девушка готовила подрыв здания и сотрудников ФСБ, но попалась с взрывчаткой 6 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое подростков готовили покушение на российского военнослужащего, но были задержаны.