18:29, 7 августа 2025

Пробуждение «Радиостанции Судного дня» связали с переговорами России и США

Военкор Стешин: Пробуждение радиостанции УВБ-76 связано с переговорами РФ и США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Первое за август пробуждение радиостанции УВБ-76, известной также как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», имеет связь с переговорами России и США. Об этом в шутку объявил российский военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

По словам Стешина, сообщение радиостанции является «комментарием» к этому политическому событию. Он отметил, что переданное УВБ-76 слово звучало как «носорот», и связал его со сленговым обозначением крутого человека. «Я так понимаю, что "носорот" это хобот? А хобот у слона, "нашего слона", базового», — пошутил журналист.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

