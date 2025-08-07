Газманов жестко ответил Италии на санкции в отношении него

Газманов заявил, что «наложил» на Италию в ответ на наложенные на него санкции

Певец Олег Газманов дал жесткий ответ Италии, которая наложила на него персональные санкции. Об этом артист заявил в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Находясь на отдыхе в Сочи, артист ответил на слова супруги об Италии, где у Газманова есть недвижимость. Он признался, что ему «хорошо дома».

«Нафиг Италию, я — в Сочи. Они санкции наложили на меня, а я на них тоже наложил. Кто-то мечтает о загранице, а мне и дома хорошо. У нас в стране есть все: красота, сила и душа», — сообщил Газманов.

Известно, что певцу был запрещен въезд в Евросоюз, а власти Италии и Латвии арестовали его имущество.

Ранее стало известно, что Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.