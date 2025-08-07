Силовые структуры
18:13, 7 августа 2025

Иностранец расправился с мечтавшим о доме из сруба россиянином

Иностранцу дали 17 лет за расправу над приехавшим за лесом в 2004 году москвичом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Архангельской области через 21 год раскрыли расправу над россиянином, совершенную в 2004 году. Признанного виновным иностранца приговорили к 17 годам колонии. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины познакомились в апреле 2004 года на строительной ярмарке в Москве. Потерпевший подыскивал строительные материалы для постройки дома, и осужденный убедил москвича приобрести по выгодной цене уже готовый сруб дома, который он сможет подыскать для него в Пинежском районе. Но найти нужный материал не смог.

15 мая 2004 года потерпевший приехал на поезде из Москвы в Архангельск, где осужденный встретил его и отвез в Пинежский район. В безлюдном месте у берега реки Пинега возле деревни Кушкопала он выстрелил москвичу в голову из ранее изготовленного самодельным способом обреза двуствольного ружья. После похитил привезенные мужчиной 70 тысяч рублей и закопал тело, которое обнаружили два месяца спустя.

Ранее сообщалось, что жителю Ханты-Мансийского автономного округа предъявили обвинение в расправе над 60-летней пенсионеркой в 2006 году.

ЖЗЛ
