Интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены в ночном клубе попал на фото

Интимный момент американского миллиардера Джеффа Безоса и его новой жены, репортерши Лорен Санчес, попал на фото. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Семейную пару запечатлели в ночном клубе на Ибице. 55-летняя журналистка в обтягивающем платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь, активно танцевала перед 61-летним супругом. Он, в свою очередь, двигался под музыку в черной футболке и брюках, покачиваясь из стороны в сторону.

В июле инсайдеры раскрыли детали роскошного медового месяца Безоса и Санчес после свадьбы. Анонимные источники рассказали, что перед поездкой пара остановится на острове Торчелло в Венеции. Затем влюбленные отправятся в аэропорт Ничелли, чтобы добраться на вертолете до суперъяхты Безоса «Кору». На ней молодожены доплывут до города Таормина на Сицилии и проведут время в отеле Four Seasons San Domenico Palace.