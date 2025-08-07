Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

Первый канал вырезал из игры «ЧГК» ответ Барщевского о штрафах должностным лицам

Из записи эфира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») пропал отрывок, в котором знаток и адвокат Михаил Барщевский рассуждает о штрафах для должностных лиц. На изменения в записи игры обратило внимание издание Baza в Telegram.

Отмечается, что изменения внесли в запись эфира от 24 декабря 2017 года. В нем ведущий игры Борис Крюк обратился к статье 19.30 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Согласно пункту 4 этой статьи, искажение результатов аттестации предполагает разные суммы штрафа для граждан и должностных лиц. Для последних же, в случае повторного нарушения, предусмотрена дисквалификация.

Ведущий обратился к правозащитнику Барщевскому с вопросом, кем считать магистра игры — гражданином или должностным лицом, чтобы узнать, какую ответственность он понесет в случае нарушения, описанного в статье КоАП. «Вам как ответить — по закону или по понятиям (жаргонизм, которым описывают криминальные законы, используемые в субкультуре АУЕ ("Арестантское уголовное единство"), признанной экстремистской и запрещенной на территории России — прим. «Ленты.ру»)? Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с Вами, кто получит бриллиантовую сову, хрустальную сову. Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц», — ответил знаток.

После ответа Барщевского Крюк обратился к магистру Александру Друзю, чтобы узнать, кем он сам себя считает, — гражданином или должностным лицом. «Господин Друзь, я к чему все это веду: к тому, чтобы Вы на будущее имели в виду, к чему, согласно административному кодексу, могут вести обычные подсказки», — заключил ведущий.

Издание заметило, что из записи игры пропал ответ Барщевского. Так, после вопроса Крюка в новой версии эфира сразу следует его обращение к Друзю.

Кроме того, из этого же эпизода убрали упоминание «Что? Где? Когда?» в Азербайджане.

Ранее Барщевский рассказал, что у него есть друзья-иноагенты. При этом знаток отказался называть их имена.